Куда можно пожаловаться на несовершеннолетних самокатчиков и разбросанные СИМы? Владимирские власти стоят на страже нарушений. Одна из основных проблем в сфере аренды электросамокатов —

Куда можно пожаловаться на несовершеннолетних самокатчиков и разбросанные СИМы? Владимирские власти стоят на страже нарушений. Одна из основных проблем в сфере аренды электросамокатов — то, что за рулем периодически оказываются школьники, иногда они катаются на кикшеринговых СИМах вдвоем. В каждом сервисе по прокату это запрещено. Тем не менее, несовершеннолетние подростки, не обращая внимания на собственную