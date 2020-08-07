Установлено участие Уманцева в боестолкновении в составе бандгруппы под руководством Хаттаба 4 октября 1999 года.

УФСБ по Владимирской выявлена противоправная деятельность Уманцева, отбывавшего наказание в ИК-6 за совершение преступлений террористического характера и причастного к деятельности бандподполья на территории Северо-Кавказского региона.В ходе следствия установлено участие Уманцева в боестолкновении с военнослужащими федеральных сил в районе станицы Червленная Чеченской Республики в составе бандгруппы под руководством полевого командира Хаттаба 4 октября 1999 года.На основании полученных УФСБ России по Владимирской области материалов, в декабре 2019 года в отношении Уманцева возбуждено уголовное дело.На днях Верховным судом Чеченской Республики Уманцев признан виновным в совершении преступления и по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима.