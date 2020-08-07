Известный журналист Олег Кашин высмеял главу Госдепартамента США Майка Помпео за попытку подкупить россиян. Он поделился комментарием одного из своих читателей, который высказался на эту ..

Известный журналист Олег Кашин высмеял главу Госдепартамента США Майка Помпео за попытку подкупить россиян. Он поделился комментарием одного из своих читателей, который высказался на эту тему. "Помпео, у тебя по ходу бомбео", – цитирует "" ведущего.Напомним, Майк Помпео предложил россиянам поделиться сведениями о российском вмешательстве в американские выборы. В ответ он пообещал денежное вознаграждение в размере до десяти миллионов долларов.