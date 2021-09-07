Во Владимирской области выявлен новый очаг АЧС. На этот раз чума поразила свиней местного фермера в деревне Каменово в Камешковском районе. Новым указом губернатор региона объявил почти всю

Во Владимирской области выявлен новый очаг АЧС. На этот раз чума поразила свиней местного фермера в деревне Каменово в Камешковском районе. Новым указом губернатор региона объявил почти всю область зоной наблюдения наблюдения по африканской чуме свиней (в эту зону не вошли только Александровский и Киржачский районы). В деревне Каменово Вахромеевского сельского поселения Камешковского района установлен