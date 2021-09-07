Прокуратура требует обязать департамент транспорта принять меры к организации регулярного транспортного обслуживания населённых пунктов.

Муромские прокуроры через суд добиваются восстановления транспортного сообщения между деревнями Загряжское и Степаньково.Сейчас жители деревни Загряжское лишены регулярного автобуса.Кроме того, выявлены нарушения графика перевозки пассажиров по маршруту № 110 «Муром-Тереховицы», который связывает с внешним миром население деревень Санниково, Степаньково, Березовка, Саксино и Тереховицы.«В связи с этим в суд направлен иск с требованием обязать департамент транспорта и дорожного хозяйства принять меры к организации регулярного транспортного обслуживания для деревни Загряжское по маршруту № 174 «Муром – Урваново», а также для жителей населённых пунктов, входящих в маршруты № 110 «Муром – Савково» и № 114 «Муром – Тереховицы», - пояснили в прокуратуре Владимирской области.Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.