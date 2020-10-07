Во Владимире сегодня представители администрации города проверили, как соблюдается масочный режим.

Во Владимире сегодня представители администрации города проверили, как соблюдается масочный режим.торговом центре "Типография" на Октябрьском проспекте выяснилось, что сотрудники торговых точек и ресторанов на рабочем месте всегда в масках, а вот посетители про них часто забывают. Выписывать штрафы чиновники никому не стали, лишь напомнили о важности ношения масок в общественных местах.Борис Беликов, начальник МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира: «Мы начинали - апрель-месяц три раза в неделю, потом два раза, потом раз в неделю. Сейчас, в соответствии с решением, два раза в неделю на этой неделе - два раза запланировали - все торговые точки пройти. Соответственно, хозяйствующие объекты - они молодцы. Я сам хожу по магазинам, могу рассказать - и с меня требуют, и с моих родных и близких, с соседей».Никита Тарбеев