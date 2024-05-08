Об этом сообщается в пресс-службе региональной прокуратуры.

143 населённых пункта остались без света во Владимирской области. Об этом сообщается в пресс-службе региональной прокуратуры.«Прокуратура региона держит на контроле проведение работ по восстановлению электроснабжения на территории области», – сообщается в надзорном ведомстве.Так, без электроснабжения остались сёла и деревни Вязниковского, Гусь-Хрустального, Гороховецкого, Селивановского и Меленковского районов. Работы проводят 50 бригад.