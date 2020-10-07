Они стали участниками осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города.

В областном центре нескучно проходит осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Каждый день мусор убирают не просто так, а с подходом, устраивают экологические акции. Так, сотрудники владимирских ресторанов одной из глобальных сетей быстрого питания и молодые волонтеры провели на улице Электрозаводской субботник по уборке мусора в формате командных соревнований.Эта экологическая акция «Мой ЭкоДень» проводится одновременно в 50 городах России.Субботник рподлится до 10 октября включительно, и в нем мгут принять участие все желающие. Вывезти мусор поможет мэрия. Для этого надо обратиться в администрацию своего района и сообщить о том, где будет проводиться субботник.