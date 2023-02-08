Он осуждён за две взятки.

Владимирский областной суд отказался смягчить приговор взяточнику Ренату Чагаеву. Адвокаты экс-заместителя губернатора пытались обжаловать решение суда.По версии следствия, в 2018 году Чагаев помог в подписании акта выполненных работ по ремонту корпуса одной из владимирских больниц. За помощь вице-губернатору передали мзду в один миллион рублей. В 2017/2018 годах за общее покровительство по службе подсудимый получил от директора одного из учреждений «спасибо» в размере 615 тысяч рублей. Общая сумма незаконного денежного вознаграждения была конфискована. чиновника признали виновным в получении взятки в крупном размере. Его посадили на 8 лет «строгача» и обязали выплатить штраф в 30 млн рублей.Свою вину подсудимый не признал. Четыре защитника бывшего заместителя Светланы Орловой просили оправдать своего подопечного или закрыть уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления, но доводы юристов не впечатлили судебную коллегию. Приговор первой инстанции оставили без изменений.