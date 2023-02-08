«Ходим с риском для жизни». Жители улицы Ново-Ямская боятся, что однажды их собьет машина. Передвигаться они вынуждены по дороге. Ведь тротуара просто нет – он завален снегом и льдом. А те,

«Ходим с риском для жизни». Жители улицы Ново-Ямская боятся, что однажды их собьет машина. Передвигаться они вынуждены по дороге. Ведь тротуара просто нет – он завален снегом и льдом. А те, кто рисковать не хотят, протаптывают дорожку вдоль дома. Местные говорят, опасность грозит, в первую очередь, детям. Рядом находится детский сад. Артем Сыров, местный житель