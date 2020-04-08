Всего в регионе – 14 заболевших

По состоянию на 11.00 8 апреля во Владимирской области зафиксировано ещё 2 случая коронавируса. Согласно данным федерального ресурса «стопкоронавирус.РФ», всего в регионе – 14 заболевших.Как сообщает Зебра ТВ, ссылаясь на информацию из регионального управления Роспотребнадзора, диагнозы подтвердились у пациентов в Юрьев-Польском районе и в городе Кольчугино.Среди 14 заболевших 2 находятся во Владимире, 4 – в Петушках, 1 – в Александрове, 1 – в Муроме, 1 – в Юрьев-Польском районе, 1 – в Кольчугино и 4 – в Коврове (1 летальный). Вчера мэр города Коврова Юрий Морощов признался, что в городе на самом деле 5 заболевших. Один из них появился недавно и за инкубационный период контактировал с 346 людьми.