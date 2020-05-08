08.05.2020

2020-05-08 10:20:04

Самоизоляция не помешает владимирцам отпраздновать Победу

В этом году День Победы отмечается непривычным образом. На смену массовым уличным шествиям пришли ещё более массовые акции в интернете. О том, как они объединили жителей самых разных городов страны, - в нашем репортаже.

Что такое День Победы?

Это песни за столом,

Это речи и беседы,

Это дедушкин альбом.

Это фрукты и конфеты,

Запахи весны,

Что такое День Победы?

Это значит нет войны!

Кемерово, Тюмень, Мордовия, Тобольск, Казань. Проект "мирные окна" продолжает объединять людей по всей России. Пока нельзя выйти на улицу, можно украсить свои окна символами праздника . Российское движение школьников запустило акцию еще в апреле, новые работы появляются каждый день. Выложить свою можно в соц сетях с хэштегом # ОКНА_ПОБЕДЫ

Ни коронавирус , ни плохая погода не помешают и дальше высаживать сад памяти по всей России. Можно в честь героев вместе с лесничими посадить сосны , а можно посадить дерево около дома, как это сделали юные натуралисты станции "Патриарший сад" во Владимире. Место, где находится дерево, нужно отметить на интерактивной карте на сайте садпамяти2020.рф.

Синий платочек - символ любви и верности. Акция посвящена женщинам, ожидавшим своих героев с войны. Чтобы стать ее участником, нужно исполнить знаменитую песню Клавдии Шульженко или станцевать танцуете под ее мотив , а видео выложить в соцсеть с хэштегом #Синий платочек . Важная деталь - платочек синего цвета.

Елена Курицина, директор лингвистической гимназии №23 им. А.Г. Столетова: "Мы дали старт удивительному проекту "Наши прадеды и деды - герои Великой Победы". Мне приятно отметить, что большинство коллектива приняли участие в его организации. Этот проект пройдет с 5 по 9 мая этого года и мы не изменим традиции празднования, сложившейся в течении многих лет".

Ученики 23 школы Владимира написали целую онлайн книгу с рассказами с видеороликами, поделками и рисунками об участниках Великой Отечественной войны. Участвовать в акции #МарафонПобеды33 может каждый житель Владимира. Не только рассказать о своих родственниках, но и больше узнать о них призывают члены "поискового движения России". Они запустили проект "судьба солдата". Тем, кто хочет заполнить пробелы семейной истории, можно обратиться за помощью к поисковикам.



Чем ближе 9 Мая , тем больше в соцсетях вариантов, как приобщиться к празднованию Дня Победы в условиях самоизоляции. Можно выйти на балкон с фотографиями дедов и прадедов, можно разместить их на стеклах машин, главное - вспомнить каждого, кто совершил свой бессмертный подвиг.