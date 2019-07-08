Названа вредная для организма доза употребляемого продукта. О том,
сколько молока можно употребить взрослому человеку в сутки, рассказала завотделением
профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации
здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина.
Названа вредная для организма доза употребляемого продукта. О том,
сколько молока можно употребить взрослому человеку в сутки, рассказала завотделением
профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации
здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина.
По словам специалиста, в среднем необходимо употреблять около 200
граммов молочных продуктов в сутки. Такое количество продукта даже снижает смертность
от ряда проблем со здоровьем.
Однако злоупотребление молоком является опасным. "После
употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным", – цитирует Дарью
Халтурину Rg.ru.
Эксперт пояснила, что такие продукты как йогурт, кефир, творог и
сыр, полезнее, чем молоко в чистом виде, поскольку не все люди хорошо переносят
лактозу. Вместе с тем, Халтурина подчеркнула, что вообще не стоит пить молоко в
чистом виде пожилым людям.
Ранее испанские ученые выяснили, что употребление молока и молочных продуктов
помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе
рака и диабета. В Минздраве России согласились, что молоко действительно полезно, но добавили,
что научно обоснованных данных о его способности предотвращать онкологические
заболевания не видели.
В свою очередь американские медики провели
исследование, касающееся пользы различных напитков для хорошего ночного отдыха.
Так, молоко является лучшим вариантом для здорового сна, чего нельзя сказать об
алкоголе.