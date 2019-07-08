Названа вредная для организма доза употребляемого продукта. О том, сколько молока можно употребить взрослому человеку в сутки, рассказала завотделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина.

Названа вредная для организма доза употребляемого продукта. О том,сколько молока можно употребить взрослому человеку в сутки, рассказала завотделениемпрофилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизацииздравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина.По словам специалиста, в среднем необходимо употреблять около 200граммов молочных продуктов в сутки. Такое количество продукта даже снижает смертностьот ряда проблем со здоровьем.Однако злоупотребление молоком является опасным. "Послеупотребления 400 граммов эффект перестает быть положительным", – цитирует ДарьюХалтурину Rg.ru.Эксперт пояснила, что такие продукты как йогурт, кефир, творог исыр, полезнее, чем молоко в чистом виде, поскольку не все люди хорошо переносятлактозу. Вместе с тем, Халтурина подчеркнула, что вообще не стоит пить молоко вчистом виде пожилым людям.Ранее испанские ученые выяснили, что употребление молока и молочных продуктовпомогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числерака и диабета. В Минздраве России согласились, что молоко действительно полезно, но добавили,что научно обоснованных данных о его способности предотвращать онкологическиезаболевания не видели.В свою очередь американские медики провелиисследование, касающееся пользы различных напитков для хорошего ночного отдыха.Так, молоко является лучшим вариантом для здорового сна, чего нельзя сказать обалкоголе.