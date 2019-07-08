Теперь этих в населенных пунктах нельзя проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными и выгуливать их

Теперь этих в населенных пунктах нельзя проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными и выгуливать ихУже в трех районах Владимирской области ввели карантин в связи с зафиксированными случаями бешенства в Вязниковском и Петушинском районах. Ранее постановление о карантине подписали в отношении Кольчугинского района.Очаг бешенства зарегистрировали в деревне Троица Кольчугинского района, в Петушинском — в деревне Старое Аннино, а в Вязниковском — в деревне Данилково.Теперь этих в населенных пунктах нельзя проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными и выгуливать их. Также нельзя вывозить своих питомцев за пределы карантинной зоны. В соседних деревнях и селах также запретили отлов диких животных.