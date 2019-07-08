По версии следствия, фигурантка, решив помочь брату, в ходе конфликта нанесла удар ножом жителю Гороховецкого района.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы города Дзержинска. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).По версии следствия, весной текущего года к фигурантке, находившейся на территории Гороховецкого района, обратился её брат, сообщивший, что у него возник конфликт с местными жителями. Обвиняемая, решив помочь родственнику, прибыла к указанному месту, где в ходе ссоры вытащила нож из рукава кофты, нанесла удар одному из оппонентов и скрылась с места происшествия. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение и прооперирован.Обвиняемая была задержана сотрудниками полиции на территории Гороховецкого района после поступившего сообщения о происшествии.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.