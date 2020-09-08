Ковровская прокуратура пресекла нарушения законодательства о порядке обращения с ядохимикатами и пестицидами.

Ковровская прокуратура пресекла нарушения законодательства о порядке обращения с ядохимикатами и пестицидами. Сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.Установлено, чтоООО «Новая жизнь» пластиковую тару из-под гербицидов и пестицидов III класса опасности хранило с нарушениями - класс опасности тары не определен, паспорт на указанные отходы производства отсутствует.Кроме того, полимерные канистры от остатков препаратов не промыты и не закрыты, что является недопустимым. Выявлены нарушения при организации места для обезвреживания инвентаря и автотранспорта, используемого при проведении обработок, которое не оборудовано бетонным покрытием и располагается на открытом грунте.Такжеобществом проводились обработки пестицидами сельхозкультур колхоза, но документы подтверждающие оповещение населения об осуществленииработ организацией не были представлены.Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ООО «Родник», КФХ ИП Горюнов А.Г., АО АФ «Заречье», ЗАО СПХ «Павловское», ООО СПХ «Муравия».В этой связи в адрес 6 руководителей организаций внесены представления. Кроме того, в отношении 5 виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.