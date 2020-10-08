На должность было выдвинуто пять кандидатур, но двое сразу взяли самоотвод.

В городе Карабаново Александровского района прошло первое заседание Совета народных депутатов пятого созыва, на котором был избран новый глава города.По информации «», на должностьбыло выдвинуто пять кандидатур, но двое сразу взяли самоотвод. В итоге осталось три кандидата.По итогам тайного голосования в первом туре победу одержал Юрий Колоколов, учитель физкультуры, член инициативный группы «Карабаново — за чистый город».Следующее заседание назначено уже на завтра. На нем планируют утвердить председателей рабочих комиссия, а также инициирование конкурса на нового главу администрации города.