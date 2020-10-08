- Можно ли МСКТ лёгких сделать по полису ОМС? Регион накрывает вторая волна коронавируса.

- Можно ли МСКТ лёгких сделать по полису ОМС? Регион накрывает вторая волна коронавируса.- Бесплатные занятия в тренажёрных залах. Каким образом это поможет работодателю?- Как использовать свои чувства на максимуме и лучше понимать глухих? Девушка из Владимира открыла в столице музей "В тишине".- Село Черкутино Собинского района претендует на главный приз фестиваля "Диво России".- Серпентарий на дому. Житель Владимира обнаружил дома ползучего гада.Об этом и не только расскажут корреспонденты «Вестей» в 14.25 на канале «Россия». Не пропустите!