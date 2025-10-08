Этой ночью, в 00.58 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме №15 на улице Герцена в Вязниках. Прибывшие огнеборцы эвакуировали 15 взрослых. Женщину 1952 года рождения вынесли

Этой ночью, в 00.58 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме №15 на улице Герцена в Вязниках. Прибывшие огнеборцы эвакуировали 15 взрослых. Женщину 1952 года рождения вынесли с помощью спасательного устройства. Она отравилась угарным газом. На скорой её увезли в Вязниковскую районную больницу. Есть погибший – мужчина 1986 года рождения. Огонь распространился на площади