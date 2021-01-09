Ранее движение электротранспорта приостанавливали из-за ремонта магистральной. Специалисты уже заменили более 7 тысяч метров сети. Сейчас она восстановлена.

По информации администрации Костромы, с 11 января возобновляется движение троллейбусов в Заволжский район.Ранее движение электротранспорта приостанавливали из-за ремонта магистральной. На участке уже заменили более 7 тысяч метров сети. Сейчас линия восстановлена.После окончания новогодних каникул троллейбусы № 1 «микрорайон Паново –посёлок Октябрьский» и № 9 «микрорайон Паново – Троллейбусное депо» отправятся по привычным маршрутам.График их движения доступен на официальном сайте городской мэрии в разделе «Жителям»-«Транспорт».