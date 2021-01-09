К массовому прививанию населения от Covid-19 в губернии приступят после получения крупной партии препарата размером 28 тысяч доз. Записаться на вакцинацию можно по телефону 8-800-450-03-03.

В Костромской области от коронавируса привились уже 700 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. По информации директора департамента здравоохранения Николая Гирина, с начала прививочной кампании в регион поступило уже 1250 доз вакцины «Спутник V».Среди получивших вакцину – медики, работающие в «красных зонах» и в первичном звене. Накануне вакцину вкололи первым 30 педагогам.К массовому прививанию населения от Covid-19 в губернии приступят после получения крупной партии препарата размером 28 тысяч доз.Записаться на вакцинацию можно по телефону 8-800-450-03-03.