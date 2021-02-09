Действия руководства предприятия особенно больно ударили по сотрудникам и их семьям в период коронавируса.

Зарплату - через суд. В Гусь-Хрустальном одно из предприятий - завод «Армагус» - до конца не расплатилось со своими сотрудниками. Трудовые права людей защищает прокуратура. Об этом рассказал Гусь-Хрустальный межрайонный прокурор Степан Володин.Степан Володин, Гусь-Хрустальный межрайонный прокурор: “Всех тревожит ситуация на заводе «Армагус». В настоящее время там по штату - численности сотрудников там порядка 130 человек. По итогам рассмотрения наших материалов Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия за невыплату заработной платы. Сейчас оно находится в производстве».Как отмечают в прокуратуре, в прошлом году в надзорное ведомство поступило множество обращений работников “Армагуса”, связанных с невыплатой или задержкой зарплаты. Действия руководства предприятия особенно больно ударили по сотрудникам и их семьям в период коронавируса. По словам Степана Володина, после принятия решения об уголовном преследовании, значительная часть долгов по зарплате всё-таки была погашена. Прокуратура намерена дать оценку не только фактам нарушения трудовых прав, но и действиям собственников завода, которые привели к его нынешнему положению