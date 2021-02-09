Беспредел во владимирском пассажирском транспорте продолжается.

Беспредел во владимирском пассажирском транспорте продолжается. Очередная жалоба – снова на работу автобуса 5-го маршрута.Наша подписчица в соцсетях рассказала, что вчера её 9-летнего сына высадили из маршрутки в 30-градусный мороз. По словам мамы, мальчик возвращался из школы №1 около 13 часов. Сел на автобус пятого маршрута, приложил карту, но она не сработала, причем утром он расплатился ей без проблем. Водитель сказал: «Выходи, я не собираюсь тебя везти». Как рассказала женщина, у сына в этот момент были наличные, но он растерялся и стал выходить из автобуса. Неравнодушная пассажирка вернула школьника в маршрутку и оплатила его проезд.Мать мальчика позвонила в транспортную компанию ООО «Виктория». Диспетчер ответила, что высаживать детей запрещено, но, видимо, водители нарушают этот запрет.Напомним, , что 13 января 16-летнюю студентку владимирского медицинского колледжа кондуктор 5-го маршрута автобуса силой вышвырнула из салона.Чтобы исключить подобные случаи, в Госдуме разработан проект закона, который запрещает высаживать несовершеннолетних и престарелых из транспорта в морозы. Первое чтение он уже прошел. Поэтому сейчас остается надеяться на благоразумие перевозчиков.Во Владимире пожаловаться на грубое отношение со стороны водителей и кондукторов можно, позвонив по телефонам городского отдела транспорта и связи: 53-31-35, 53-24-42. При этом нужно указать дату и время инцидента, а также номер маршрута.