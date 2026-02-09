Юные спортсмены из Владимирской области успешно выступили на международном турнире среди юниоров в Болгарии. Они стали обладателями восьми медалей различного достоинства. Об этом

Юные спортсмены из Владимирской области успешно выступили на международном турнире среди юниоров в Болгарии. Они стали обладателями восьми медалей различного достоинства. Об этом поделились в Минспорта региона. Соревнования проходили в городе Бургас и собрали сильнейших молодых стрелков двух возрастных категорий U16 и U18 из разных стран. Владимирская команда внесла весомый вклад в успех сборной России.