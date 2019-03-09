Мужчина стал победителем, но после ему стало плохо

Мужчина стал победителем, но после ему стало плохоВо Владимире умер участник конкурса по скоростному поеданию блинов. Причина смерти пока не установлена.Как сообщает со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления СКР, инцидент произошёл на одной из городских масленичных площадок.Мужчина принимал участие в конкурсе по поеданию блинов и уже был объявлен победителем. После этого отошёл в сторонку, и вдруг ему стало плохо, он упал.Приехавшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть.Пока неизвестно, от чего именно умер мужчина. В социальных сетях активно обсуждают версию, что он подавился блином. Но точную причину смерти установит вскрытие.