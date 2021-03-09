Во время ЧП из жилого дома эвакуировали 10 человек.

Вечером 8 марта в 22:39 в МЧС поступило сообщение о пожаре. Горел многоквартирный жилой дом №10 на улице Гагарина.По прибитию пожарных наблюдался дым из квартиры на третьем этаже. Спасатели потушили пламя на площади 4 квадратных метра. Сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры.Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате произошедшего пострадала женщина, предположительно 1971 года рождения. Из дома эвакуировали 10 человек, спасены один человек и кот.К ликвидации ЧП привлекались 5 единиц техники и 14 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.