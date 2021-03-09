Чтобы оплатить кредит владимирец решил ограбить банк. 24-летнего молодого человека обвиняют в разбое в особо крупном размере. Как установило следствие, 5 ноября 2020 года парень пришёл в одно из

Чтобы оплатить кредит владимирец решил ограбить банк. 24-летнего молодого человека обвиняют в разбое в особо крупном размере. Как установило следствие, 5 ноября 2020 года парень пришёл в одно из отделений крупного банка и потребовал от кассира деньги. …где предъявил кассиру заранее приготовленный лист бумаги с текстом: «Это ограбление. У меня граната. Давай деньги». С целью