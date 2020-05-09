09.05.2020

2020-05-09 09:45:03

Во Владимирской области выявили 42 новых случая коронавируса

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 9 мая 2020 года лабораторно подтверждено 42 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (8 сл. в Судогодском, 7 сл. во Владимире, 7 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Собинском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл в Муромском, 2 сл. в Юрьеав-Польском, 1 сл. в Селивановском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1166 случаев заболевания (265 сл. в г. Петушинском, 191 сл. в г. Владимире, 121 сл. в Ковровском, 114 сл. в Гусь-Хрустальном, 112 сл. о. Муром, 90 сл. в Александровском, 71 сл. в Кольчугинском, 45 сл. в Судогодском, 38 сл. в Собинском, 37 сл. в Юрьев-Польском, 26 сл. в Киржачском, 16 сл. в Суздальском, 14 сл. в Меленках, 11 сл. в Камешково, 5 сл. в г. Радужном, 4 сл. в Вязниках, 4 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Селивановский). Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обращается к гражданам - Вам необходимо соблюдать режим самоизоляции на дому, предусмотренный Указом Президента РФ №206 от 25.03.2020г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»