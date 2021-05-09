О своих родных, участниках войны, рассказывают подполковник милиции в отставке Александр Гаров и майор милиции в отставке Елена Куклева.

О своих родных, участниках войны, рассказывают подполковник милиции в отставке Александр Гаров из Коврова и майор милиции в отставке Елена Куклева из Кольчугино.