О своих родных, участниках войны, рассказывают подполковник милиции в отставке Александр Гаров и майор милиции в отставке Елена Куклева.
<a href="https://33live.ru/novosti/09-05-2021-k-akcii-ya-pomnyu-ya-gorzhus-sluzhu-rossii-prisoedinilis-veterany-organov-vnutrennix-del-vladimirskoj-oblasti-.html" target="_blank">К акции «Я помню! Я горжусь! Служу России!» присоединились ветераны органов внутренних дел Владимирской области </a> - О своих родных, участниках войны, рассказывают подполковник милиции в отставке Александр Гаров и майор милиции в отставке Елена Куклева.
[url=https://33live.ru/novosti/09-05-2021-k-akcii-ya-pomnyu-ya-gorzhus-sluzhu-rossii-prisoedinilis-veterany-organov-vnutrennix-del-vladimirskoj-oblasti-.html]К акции «Я помню! Я горжусь! Служу России!» присоединились ветераны органов внутренних дел Владимирской области [/url] - О своих родных, участниках войны, рассказывают подполковник милиции в отставке Александр Гаров и майор милиции в отставке Елена Куклева.