На портале Активный гражданин москвичи выбрали программу празднования Дня города. Больше всего жители столицы заинтересованы в мероприятиях в парках, концертах и театрализованных представлениях.

На портале "Активный гражданин" москвичи выбрали программу празднования Дня города. Больше всего жители столицы заинтересованы в мероприятиях в парках, концертах и театрализованных представлениях.Мероприятиям в парках отдали предпочтение 49% проголосовавших, специальные мероприятия для детей выбрали 31% пользователей "Активного гражданина". 12% хотели бы видеть программы с участием благотворительных фондов.В округах горожане отдали предпочтение концертам современной и классической музыки, театрализованным представлениям и поэтическим программам. Некоторые голосовавшие предложили свои идеи.В 2022 году Москва празднует 875-летие. Празднование Дня города пройдет 10 и 11 сентября. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.В эти дни город украсят флагами, декоративными конструкциями, праздничными плакатами. Вся атрибутика используется повторно – выделять дополнительные средства не придется.В популярных и знаковых общественных местах оформят красивые цветочные композиции. Они появятся на Манежной площади, улице Новый Арбат, в сквере у Большого театра, на Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.Проект "Активный гражданин" запустили в 2014 году. За это время к нему присоединилось около шести миллионов человек. Москвичи принимают активное участие в улучшении города, делятся своими идеями, предлагают решения по благоустройству, работе поликлиник, центров госуслуг, библиотек и другим вопросам.