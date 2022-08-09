6 и 7 августа в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира прошёл фестиваль юных...

6 и 7 августа в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира прошёл фестиваль юных инспекторов движения «Волонтёр ЮИД». Фестиваль для детей, родителей и педагогов посвящён безопасности дорожного движения. Организатором яркого события выступил Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Госавтоинспекции МВД России и Департамента образования Владимирской области.Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, участие приняли около 700 детей. Особое внимание на фестивале было уделено первичной профориентации: участники смогли попробовать себя в роли дорожных инженеров, журналистов, спасателей. В зонах интерактивно-вовлекающих и развлекательных активностей дети закрепили полученные знания и получили памятные призы и подарки. Праздничную атмосферу и активность гостей фестиваля поддерживали профессиональные аниматоры.После прохождения этапов фестиваля участники получили навыки коммуникаций в командной работе,расширили кругозор. А также гости познакомились с добровольческой деятельностью. Фестиваль «Волонтёр ЮИД» имеет важное практическое значение в обучении детей правилам дорожного движения. Известно, что в 2022 году помимо Владимира мероприятия «Волонтёр ЮИД» пройдут в Астраханской, Нижегородской, Новгородской, Пензенской, Саратовской и Тюменской областях, а также в республиках Алтай, Дагестан и Калмыкия.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области