- Питьевая или техническая. Почему жители Ставрово Собинского района требуют пересмотреть тариф на воду?

- Питьевая или техническая. Почему жители Ставрово Собинского района требуют пересмотреть тариф на воду?- Ловил рыбу, а попался сам. Природоохранная прокуратура провела рейд в Давыдовском заказнике.- Где родился Штирлиц? Прогуляемся по городу детства культового персонажа Юлиана Семенова.Эти и другие материалы корреспонденты «Вестей» готовят к эфиру. Не пропустите в 14.25 на канале «Россия».