Необычное домашнее животное завела себе жительница Владимира Анна Липина.

Необычноедомашнее животное завела себе жительницаВладимира Анна Липина. Дома у неё поселился фенек - африканская домашняя лиса. К хозяевам животное привыкало долго. А посторонних людей к себе всё равно не подпускает. Чем отличается такой питомец от собаки или кошки? Сложно ли его дрессировать?- Плохо тебе живётся? На шёлковых подушках спать не дают?Так фенек - домашняя лиса - общается с хозяевами. Она у нас умеет говорить разными голосами, - рассказывает Анна Липина, владелец лисёнка.- У них очень интересный диапазон разных голосов. Можно услышать и собачий лай, и даже звуки, напоминающее крики обезьян. Как будто находишься в джунглях.Анна Липина завела лису 4 года назад. Кличка у лисы Амира - говорит о её южном происхождении. Такие лисы - африканские. Водятся в Марокко, Алжире и Тунисе. Животное дикое сначала не позволяло к себе даже прикоснуться. Сейчас уже привыкло. Любит ласку и хулиганить.Тащит всё подряд.- Была такая забавная ситуация, был как раз мой день рождения. Утром я захожу в её комнату. Она открыла нижний бар и выкатила оттуда бутылку вина. Может быть, решила без меня отпраздновать день рождения.Амира - сладкоежка. Обожает шоколад. Но ей полезнее молоко, фрукты и варёное мясо. Можно и сырое, но от него лиса дичает. Жизнь у Амиры в основном ночная, поэтому у неё своя комната.- Любит рыть, лучше на ночь с ней одной комнате не оставаться. Иначе спать не даст.Такую лису лучше сразу не заводить, - говорят опытные владельцы. Хорошо с ними ладят те, у кого уже были собака или кот. Лису нужно много дрессировать, постоянно ею заниматься. Если хозяева к этому готовы, то можно смело брать лису домой. В квартире скучно не будет.Нина Глизница, "Вести-Владимир".