Что скрывается за маской сильного и дерзкого босса семьи Сопрано?

Что скрывается за маской сильного и дерзкого босса семьи Сопрано?"КланСопрано" — культовый американский сериал, повествующий о жизни мафиозногобосса Тони Сопрано в начале нулевых. Золотой век итальянской преступности позади— старые правила игры больше не работают. Но привыкшие к роскоши кэпы, младшие по званию члены мафии, не готовыотступать и врываются в новое тысячелетие, зацепив багаж прошлой жизни.В самом началесериала Тони Сопрано неожиданно падает в обморок. Шутка ли — глава мафии наглазах у всех не может удержаться на ногах. Что довело героя сериала "КланСопрано" до грани — сумасшествие матери, предательство друзей или беспощадноеубийство врагов? Кажется, все сразу.Вместе с обаятельнымпсихотерапевтом Тони будет разбирать причины своего подавленного состояния, нотолько секретно: коллеги по "бизнесу" не должны знать, где проводитвремя мафиози.Проблемы незаканчиваются за дверьми кабинета терапевта. Глава семьи Сопрано долженпродолжать вести дела, балансируя между старым укладом кэпов и новыми законамигосударства. А еще сохранить брак: оставаться примерным мужем и заботливым отцом."КланСопрано" часто сравнивают с "Крестным отцом", ведь сюжеткрутится вокруг хитросплетенной итальянской семьи — una famiglia. Но формат сериалапозволяет заглянуть глубже в душу героев и понять, кто же на самом делеэти дерзкие преступники.