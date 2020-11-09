В отношении неё возбуждено уголовное дело.

По версии сыщиков, на протяжении четырёх последних лет заведующая одного из детских садов в Камешкове требовала сотрудников возвращать часть выплаченных премий и стимулирующих выплат ей. Якобы, на нужды учреждения. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета области.Однако, собранные с коллектива деньги она тратила на своё усмотрение. Следком оценил ущерб, нанесённый воспитателям, в сумму более 70 000 рублей. В отношении 54-летней начальницы возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий.Расследование продолжается.