Следственный отдел ОМВД России по Петушинскому району завершил расследование уголовного дела в...

Следственный отдел ОМВД России по Петушинскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летних местных жителей, обвиняемых в краже. В августе прошлого года в дежурную часть полиции поступило заявление о хищении имущества из автомобиля местного жителя. Предметом преступного посягательства стали аккумуляторная батарея, автомагнитола, радиостанция с переговорным устройством и дизельные форсунки.Личности злоумышленников были установлены в результате оперативно-розыскных мероприятий. В ходе следствия фигуранты признали вину.Установлено, что обвиняемые катались на автомобилях, а когда у одного из транспортных средств сломался аккумулятор, они решили похитить аналогичный для замены. Одновременно злоумышленники забрали и прочее имущество, находившееся в авто потерпевшего.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.