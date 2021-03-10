Владимирские компании вошли в число лучших экспортёров ЦФО

То, что нужно всемСекрет успеха владимирских бизнесменов кроется не только в отличном качестве товаров, предлагаемых зарубежным партнёрам, но и в высоком профессионализме сотрудников областного Центра поддержки экспорта. Удивительно, но за прошлый год количество малых и средних предприятий, воспользовавшихся услугами Центра, только выросло.О результатах совместной работы можно судить по наградам, которые получили владимирские компании по итогам Окружного этапа отбора Всероссийской премии «Экспортёр года» в ЦФО. Сразу 2 предприятия из столицы нашего региона заняли призовые места.ООО «Гарнец» - первая компания в стране, которая получила право использовать при маркировке своей продукции знак «Перечёркнутый колос» - международный символ безопасности продуктов без глютена.- Безглютеновая мука не содержит клейковины в своём составе, - рассказывает генеральный директор ООО «Гарнец» Ольга Тимофеева. - Есть, как минимум, 2% жителей земли, которые без этой продукции, в буквальном смысле, не могут жить. Им, в силу определённых особенностей организма, нужно употреблять лишь безглютеновые продукты.Сейчас у компании, примерно, 20 стран сбыта. Даже во время локдауна «Гарнец», при деятельном содействии Центра поддержки экспорта осваивала новые рынки, в том числе японский и украинский. Многочисленные бизнес-миссии, онлайн - конференции и другие эффективные инструменты ведения внешней торговли принесли свои плоды. Компания не только увеличила количество клиентов, но и завоевала III место в номинации «Агропромышленный комплекс».- «Экспортёр года» - очень престижная награда для нас, это результат и признание нашей работы. Искренне благодарим Центр поддержки экспорта за огромную помощь, которую нам оказали. Без него мы бы не добились этой награды, - признаётся Ольга Тимофеева.Уникальные в своём родеАО «РМ Нанотех», которая заняла II место в номинации «Высокие технологии», - единственное в нашей стране высокотехнологичное промышленное производство наноструктурированных пористых полимерных мембран и модулей на их основе. Продукция, которую производят на владимирском предприятии, помогает сотням тысяч людей во всём мире (компания экспортирует товары в 52 страны) справляться с дефицитом питьевой воды.- Внешнеэкономическая деятельность нашей компании сейчас занимает больше 60% от общего объёма продаж, - говорит генеральный директор АО «РМ Нанотех» Эдуард Лисенков. - Поэтому новые страны, которые мы ежемесячно открываем для себя, позволяют нам с полной уверенностью сказать, что наша продукция и в будущем будет интересна далеко за пределами РФ. Нашими успехами мы во многом благодарны Центру поддержки экспорта, с которым продуктивно работаем вот уже 4 года. Мы регулярно получаем новые бонусы и компенсации затрат, нам помогают участвовать в лучших мировых выставках и представляют наши продукты торгпредствам разных стран.ООО «Дёке Хоум Системс» заняло III место в номинации «Промышленность». Компания более 10 лет является одним из крупнейших российских производителей материалов для загородного домостроения.Не вызывает сомнений, что владимирские производители и впредь будут становиться лауреатами почётной премии. Кстати, Центр поддержки экспорта уже объявил о старте приёма заявок от МСП на участие в региональном конкурсе «Экспортёр года-2020».– Задача администрации области – вовлекать все большее количество предприятий в экспортную деятельность, применяя предоставляемую господдержку, чтобы малый и средний бизнес чувствовал свою защищенность, а оказываемая помощь носила практический характер и способствовала заключению новых контрактов. При помощи инструмента Центра поддержки экспорта – регионального конкурса «Экспортер года» – администрация области выполняет эту задачу. Конкурс направлен на популяризацию экспортной деятельности, он позволяет предприятиям, вышедшим на новый уровень развития, ярко заявить о себе, а тем, кто еще задумывается о начале экспортной деятельности, заняться ею, – отметил и.о. губернатора Владимирской области Александр Ремига.- Планы на следующий год у нас самые амбициозные. Мы будем продолжать работу как в онлайн, так и в офлайн форматах. Прошлый год научил нас тому, что многие мероприятия можно успешно проводить в формате зум-конференций. Мы продолжим эту успешную практику. Также будем расширять географию нашего сотрудничества, постараемся, чтобы объёмы заключаемых экспортных контрактов были больше, чем в прошлом году, - говорит директор Центра поддержки экспорта Владимирской области Павел Шибилов.