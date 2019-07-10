Главные темы встреч с детьми – безопасность на дорогах в период летних каникул, правила дорожного движения для велосипедистов.

Киржачские инспекторы ГИБДД провели профилактические встречи с ребятами, отдыхающими в лагерях. По статистике именно в период летних школьных каникул увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Особое внимание дорожные полицейские уделили безопасности юных велосипедистов.Общаясь на тему дорожной безопасности с ребятами, отдыхающими в оздоровительном лагере дневного пребывания «Солнышко» на базе средней общеобразовательной школы № 3, госавтоинспекторы рассказали об основных видах дорожно-транспортных происшествий с участием юных пешеходов и велосипедистов, привели конкретные примеры. В ходе беседы школьникам напомнили, что перед переходом проезжей части следует убрать сотовый телефон, снять наушники и капюшон. Отдельной темой беседы стала безопасность юных водителей велотранспорта. Инспекторы напомнили школьникам правила управления велосипедом, рассказали о том, как обезопасить себя с помощью пассивных средств защиты.В оздоровительном лагере на базе Першинской средней общеобразовательной школы инспекторы ДПС дали старт профильной смене ЮИД, в ходе которой ребята будут много времени уделять изучению Правил дорожного движения. Автоинспекторы напомнили юным участникам дорожного движения правила безопасного поведения на дороге. В ходе беседы ребята повторили, как и где пешеходам разрешается переходить проезжую часть, а также какую опасность несут в себе подвижные игры в непосредственной близости от проезжей части.При подведении итогов профилактических бесед учащиеся сделали выводы, что изучать Правила дорожного движения, знать и применять их необходимо на протяжении всей жизни.