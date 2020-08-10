В частном доме в деревне Бершово в подмосковном Чехове произошел пожар, передает сайт . В момент возникновения возгорания внутри находились пятеро взрослых и четверо детей. Спасаясь из ..

В частном доме в деревне Бершово в подмосковном Чехове произошел пожар, передает сайт "". В момент возникновения возгорания внутри находились пятеро взрослых и четверо детей. Спасаясь из огня один из мужчин взял ребенка на руки и попытался покинуть дом через окно второго этажа. От полученных травм он скончался на месте. Остальные взрослые получили незначительные ушибы. Дети пострадали и были доставлены в больницу. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.