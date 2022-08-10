Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району завершено расследование уголовного дела в...
Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы.
Ей предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
В мае текущего года обвиняемая сообщила в дежурную часть районного отдела полиции о краже принадлежащего ей автомобиля «Лада». Якобы она накануне вечером припарковала автомобиль, а утром не обнаружила его на месте. Владелица оценила ущерб в 120 000 рублей.
Однако сотрудники полиции, проводившие проверку по данному факту, выяснили, что накануне ночью сын заявительницы, управляя автомобилем «Лада», не имея водительского удостоверения, сбил перебегавшего автодорогу лося.
Испугавшись, он скрылся с места ДТП. А мать, желая скрыть совершенное им правонарушение, заявила в полицию об угоне авто.
Свою вину жительница Камешковского района признала и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.
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