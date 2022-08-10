Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району завершено расследование уголовного дела в...

Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы.Ей предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.В мае текущего года обвиняемая сообщила в дежурную часть районного отдела полиции о краже принадлежащего ей автомобиля «Лада». Якобы она накануне вечером припарковала автомобиль, а утром не обнаружила его на месте. Владелица оценила ущерб в 120 000 рублей.Однако сотрудники полиции, проводившие проверку по данному факту, выяснили, что накануне ночью сын заявительницы, управляя автомобилем «Лада», не имея водительского удостоверения, сбил перебегавшего автодорогу лося.Испугавшись, он скрылся с места ДТП. А мать, желая скрыть совершенное им правонарушение, заявила в полицию об угоне авто.Свою вину жительница Камешковского района признала и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.Фото https://www.pxfuel.com/