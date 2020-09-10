Во Владимирской области вновь открываются учреждения культура и спорта

Во Владимирской области вновь открываются учреждения культура и спорта. Открыла свой зал Филармония, на сцене которой уже сыграл свои спектакли и Владимирский театр драмы, временно оставшийся без дома.И вот Владимирский театр кукол завершил свои каникулы, которые, впрочем не прошли бездеятельно - летом актеры выступали на открытых площадках Владимира и Суздаля. Осенний сезон театр кукол открыл двумя премьерами. Маленьких зрителей приглашают посмотреть спектакли Про Ежика и медвежонка" и "Где прячутся сны". А в октябре в театре планируют открыть малый зал, который оснастили благодаря федеральному проекту "Культура малой родины". Кроме того, театр оборудовал музыкальную студию, приобрел автобус, большой моторизованный экран, два видеопроектора, световое оборудование.