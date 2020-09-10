Как они себя чувствуют и как их назвали?

Во владимирской государственной конюшне имени Владимира Фомина родились жеребята. Как они себя чувствуют и как их назвали? Анастасия Сахарова расскажеГанглии - чуть больше месяца. Она пока ни на шаг не отходит от мамы. Та даже мух от нее отгоняет - сильный материнский инстинкт, рассказывает Илья Симаков, директор Государственной заводской конюшни имени Фомина.Илья Симаков директор Государственной заводской конюшни имени Фомина:-Она будет у нас вороная. В отца. Отец вороной. И она будет находиться до шестимесячного возраста с матерью, которая будет ее кормить, защищать от всего."Девочек" пока не хватает. В этом году в конюшне родились 4 жеребчика и две кобылки. Надежда на жерёбых кобыл - которые скоро обзаведутся потомством. К рождению первенца готовят и Ласку. Кобыла образцово-показательная - говорит Илья Симаков. И от нее ожидают идеальных породистых жеребят.Илья Симаков директор Государственной заводской конюшни имени Фомина:-Это ее первое потомство, да? Как она переносит? - Ей 3,5года. Очень хорошо. Питается исключительно. Очень доброжелательная.Татьяна Полковникова пришла в конюшню в 90-е годы. По ее словам, она уже видела "правнуков" первых лошадей. Салману 18 лет. Он с Татьяной с первых дней.Татьяна Полковникова коневод:-Какая особенная любовь с ними связывает? -Особенная любовь.. Как пришла, села, так и осталась, как говорится.Самый трудный период для лошади - когда ее разлучают с мамой - через полгода. В это время они привыкают к самостоятельности. И не всегда подпускают к себе человека.Татьяна Полковникова коневод:-Все плачут. Мама плачет, кричит. Вымя у нее набухает. Потому что жеребенок должен сосать. Она тоже перегорает. Она кричит, некоторые даже прыгают ногами сюда.Из-за пандемии музей при конюшне простаивал. Отменились соревнования. Закрылись международные выставки. Но в январе коневоды со своими подопечными успели взять очередной приз. Ласка завоевала первое место на выставке "Агрофарм" в Москве.Илья Симаков директор Государственной заводской конюшни имени Фомина:-Мы пропагандируем, мы показываем. Люди влюбляются в эту породу. И каждый год поголовье владимирской породы в России увеличивается. Поэтому был создан музей и мы участвуем, где только можно. Для популяризации Владимирской породы.Питомцы Госконюшни не знают плохого отношения. Коневоды уверены: хорошую лошадь не вырастить без любви.Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. Вести-Владимир.