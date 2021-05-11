Уголовные дела возбуждены во Владимире и в Собинском районе.
В апреле текущего года сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Владимиру в результате оперативно-розыскных мероприятий при содействии Росгвардии задержан 28-летний уроженец Вологодской области.
По имеющейся у оперативников информации мужчина прибыл во Владимир с целью организации «тайников-закладок» с запрещенными веществами. При проверке информация нашла своё подтверждение.
На территории областного центра правоохранители обнаружили 7 организованных задержанным тайников с психотропными веществами. Общая масса изъятого составила 3,96 гр.
Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт психотропных веществ в крупном размере).
Подозреваемый заключен под стражу.
По подозрению в совершении аналогичного противоправного деяния задержан 24-летний житель Собинского района. При личном досмотре полицейские обнаружили у молодого человека мобильный телефон, в чехле которого хранился сверток с порошкообразным содержимым.
Проведенной экспертизой установлено, что в свертке находились наркотические средства синтетического происхождения, массой 1, 10 грамма.
В отношении местного жителя следователями ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).
Расследование уголовных дел продолжается. Сотрудниками полиции устанавливаются каналы приобретения фигурантами запрещенных веществ.