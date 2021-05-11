Уголовные дела возбуждены во Владимире и в Собинском районе.

В апреле текущего года сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Владимиру в результате оперативно-розыскных мероприятий при содействии Росгвардии задержан 28-летний уроженец Вологодской области.По имеющейся у оперативников информации мужчина прибыл во Владимир с целью организации «тайников-закладок» с запрещенными веществами. При проверке информация нашла своё подтверждение.На территории областного центра правоохранители обнаружили 7 организованных задержанным тайников с психотропными веществами. Общая масса изъятого составила 3,96 гр.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт психотропных веществ в крупном размере).Подозреваемый заключен под стражу.По подозрению в совершении аналогичного противоправного деяния задержан 24-летний житель Собинского района. При личном досмотре полицейские обнаружили у молодого человека мобильный телефон, в чехле которого хранился сверток с порошкообразным содержимым.Проведенной экспертизой установлено, что в свертке находились наркотические средства синтетического происхождения, массой 1, 10 грамма.В отношении местного жителя следователями ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).Расследование уголовных дел продолжается. Сотрудниками полиции устанавливаются каналы приобретения фигурантами запрещенных веществ.