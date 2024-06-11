Офисы МФЦ во Владимирской области изменили график работы в связи с празднованием Дня России
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Офисы МФЦ во Владимирской области изменили график работы в связи с празднованием Дня России
Как сообщили в пресс-службе ведомства, изменения будут следующие:
11 июня 2024 года продолжительность работы офисов МФЦ во Владимирской области сокращена на час;
12 июня 2024 года – нерабочий праздничный день;
с 13 июня 2024 года офисы МФЦ работают в обычном режиме.
Жителей Владимирской области просят учитывать данную информацию при планировании своего визита в офисы МФЦ.
Фото: пресс-служба МФЦ Владимирской области