Офисы МФЦ во Владимирской области изменили график работы в связи с празднованием Дня России Как...

Офисы МФЦ во Владимирской области изменили график работы в связи с празднованием Дня РоссииКак сообщили в пресс-службе ведомства, изменения будут следующие:11 июня 2024 года продолжительность работы офисов МФЦ во Владимирской области сокращена на час;12 июня 2024 года – нерабочий праздничный день;с 13 июня 2024 года офисы МФЦ работают в обычном режиме.Жителей Владимирской области просят учитывать данную информацию при планировании своего визита в офисы МФЦ.Фото: пресс-служба МФЦ Владимирской области