Почему строители не успели завершить работы в срок - к 1 сентября? И что получат жители в качестве компенсации за ожидание?

Первый этап реновации парка «Добросельский» почти завершен. Почему строители не успели завершить работы в срок - к 1 сентября? И что получат жители в качестве компенсации за ожидание?Детская площадка, о которой мечтает каждый ребенок. Замок, маяк, горки, качели, карусели... Занятие найдется для всех детей. А для взрослых - новая велодорожка. Пока готова половина. В следующем году она пройдет кольцом уже по всему парку.Павел Богов, начальник отдела контроля технического надзора управления ЖКХ Владимира: «Есть такая идея, предложим ее общественности. Сделать велодорожку три метра шириной, а на двухметровой ширине поставить лавочки, велопарковки. Чтобы у велосипедистов была возможность присесть на лавочке, отдохнуть».Официальное открытие парка перенесли на конец сентября: в процессе работ освободились средства. И было решено продлить велодорожку вдоль улицы Юбилейной. Зимой она превратится в лыжню. К строителям у общественников претензий нет, говорит жительница Доброго Мария Щегловская. Она здесь со строительной бригадой почти каждый день.Мария Щегловская, жительница Владимира: «Мне очень нравится именно эта кампания, которая взялась за работу. Если бы все так делали, то мы бы с вами все жили хорошо».Единственное расстройство - вандалы. Площадку еще не успели показать владимирцам, а ее уже испортили. Поэтому должно появиться видеонаблюдение - уверена заместитель председателя горсовета Лариса Пышонина. Тем более, парк «Добросельский» всегда носил статус самого криминального.Лариса Пышонина, зампредседателя совета народных депутатов г.Владимира: «Лавочки ломают, запрыгивают на велосипедах на лавочки. Детишки очень соскучились по игровому оборудованию, а подростки стали крушить покрытие».Современный догпарк - для выгула и тренировки собак. Уличные тренажеры с брусьями и воркаут. Площадка для баскетбола, волейбола и большого тенниса. И футбольное поле с искусственным покрытием. Трибуна на сто мест и отапливаемые раздевалки. Зимой здесь зальют каток. А благодаря дренажной системе в любое время года на поле будет комфортно.Антон Аручиди, начальник управления городскими проектами: «Дренажная система летом отводит воду, которая при проливных дождях. Зимой под бортами щель 5 см, вода просто уходит. Система выведена за стадион».На втором этапе, в следующем году, продолжится асфальтирование дорожек, построят скейтпарк. А одно из предложений самих горожан - фонтан. Желательно, как на Театральной площади. Городская администрация надеется, что область поможет исполнить это желание.Анастасия Сахарова. Андрей Синягин«Вести-Владимир»