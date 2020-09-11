Во Владимире сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в насилии над ребёнком в другом регионе. Арест проводили сотрудники СОБР при взаимодействии со следователями Ямало-Ненецкого

Во Владимире сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в насилии над ребёнком в другом регионе. Арест проводили сотрудники СОБР при взаимодействии со следователями Ямало-Ненецкого автономного округа. 35-летний мужчина обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. По версии следствия, обвиняемый совершил в Новом Уренгое развратные действия в отношении ученицы начальных классов. Преступление вскрылось, когда мама