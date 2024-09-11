Дорожные ремонты окружили Владимир. Делают как федеральные трассы, так и городские. Компания «ВСК» ведет работы на участке со стороны Москвы, с 10 по 20 километр дороги Р-132 «Золотое кольцо»,

Дорожные ремонты окружили Владимир. Делают как федеральные трассы, так и городские. Компания «ВСК» ведет работы на участке со стороны Москвы, с 10 по 20 километр дороги Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с М-7 «Волга». На известной в народе «южке» также действуют ограничения, там для проведения работ компания «Союз Автодор» сузила проезжую часть и установила реверс.