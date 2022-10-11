В отделении судебных приставов Октябрьского района города Владимира находилось исполнительное...

В отделении судебных приставов Октябрьского района города Владимира находилось исполнительное производство о взыскании с компании, специализирующейся на ремонте сантехнического оборудования и монтаже систем отопления, водоснабжения и канализации.Общая сумма задолженности составила 1,5 млн рублей, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетном счете должника, а также введен запрет на совершение регистрационных действий в отношении грузового транспорта, принадлежащего данной организации, пояснили в ведомстве.В результате принятых мер, задолженность была погашена в полном объеме. 1,5 млн рублей поступило в счет государства. Также компания оплатила исполнительский сбор в размере более 100 тысяч рублей.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото https://www.pxfuel.com