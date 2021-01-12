Знаменитому спортсмену придётся пропустить Чемпионат России.

Владимирский биатлонист Алексей Слепов дисквалифицирован антидопинговым агентством РУСАДА. Знаменитому спортсмену придётся пропустить Чемпионат России. О причинах и возможных сроках дисквалификации Алексей Слепов рассказал в интервью "Вестям".- За год у меня накопилось 3 предупреждения Русады. К каждому спортсмену, кто в пуле тестирования, в любой день могут прийти - взять пробы. 3 раза меня не было на месте, которое я указал в программе. Мне грозит дисквалификация до двух лет. Пока суд ещё не состоялся.АлексеюСлепову - 34. В профессиональном спорте - два десятка лет. Алексей - мастер спорта по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России по биатлону, обладатель кубка IBU - большого хрустального глобуса. Потрясающе работоспособный и скоростной спортсмен. Кстати, именно за невероятную скорость на дистанции Слепова называли "владимирской ракетой". Нынешний - спортивный и жизненный этап - Алексей встречает с оптимизмом. Хотя не скрывает: "завершить карьеру хотел на позитивной ноте". Сейчас по словам спортсмена, он - в поисках работы. Реализовать себя Слепов мог бы и как тренер.Напомним,ранее в течение года. Тогда российское антидопинговое агентство признало его невиновным в нарушении антидопинговых правил.Мария Платанюк