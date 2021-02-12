Прокуратуры провели проверку соблюдения санитарных требований в детском саду №25 Киржача. Там трое детей после еды пожаловались на плохое самочувствие. При сдаче анализов у них были

Прокуратуры провели проверку соблюдения санитарных требований в детском саду №25 Киржача. Там трое детей после еды пожаловались на плохое самочувствие. При сдаче анализов у них были выявлены возбудители сальмонеллеза. Прокуратура вместе с Роспотребнадзором вышли с проверкой в садик. Надзорщики обнаружили, что работники детского сада не соблюдали самые простые санитарные требования. Так, работниками детского сада не